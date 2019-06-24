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حلف الناتو وباكستان يناقشان القضية الأفغانية

الإثنين، 24 يونيو 2019 09:00 م
حلف الناتو وباكستان يناقشان القضية الأفغانية الأمين العام لحلف شمال الأطلسى ينس ستولتنبرج
أ ش أ

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التقى الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "ناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى، فى مقر "ناتو" فى بروكسل لمناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح حلف ناتو - فى بيان بثه على موقعه الإلكترونى - أن ستولتنبرج سلط الضوء خلال اللقاء على قيمة الحوار السياسى والتعاون العملى بين ناتو وباكستان، وأعرب عن امتنانه لدعم باكستان لجهود الناتو طويلة الأمد فى أفغانستان.

وأشار الأمين العام، إلى أن أعضاء الحلف يؤكدون التزامهم بالسلام والأمن المستدام فى أفغانستان وزيادة تنمية ودعم قوات الأمن الأفغانية من خلال بعثة الدعم الحازم بالإضافة إلى التمويل.

ورحب ستولتنبرج، بالخطوات الأخيرة التى اتخذتها باكستان فى دعم عملية السلام الأفغانية وكذلك التطورات الأخيرة فى العلاقات الثنائية بين باكستان وأفغانستان، وأكد ضرورة بدء الحوار بين الأطراف الأفغانية فى أقرب وقت ممكن ومحاولة إحلال السلام فى المنطقة عبر نهج بناء من جميع دول المنطقة لأن سلام وأمن أفغانستان يساهم فى استقرار المنطقة بأسرها.

يُشار إلى أن حلف الناتو وباكستان عززا أنشطتهما المشتركة وتعاونهما العملى على مدار السنين، بما فى ذلك المحادثات العسكرية السنوية بين الطرفين ومشاركة القوات الباكستانية فى ما يقرب من 50 نشاطًا تدريبًا عسكريًا مع الناتو.

 


حلف الناتو

وزير الخارجية الباكستانى

الازمة الافغانية

مكافحة الارهاب

القوات الافغانية

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