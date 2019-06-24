حركة ترقيات جديدة فى كلية الطب البيطرى جامعة المنصورة .. تعرف عليها

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أصدر الدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق القرار رقم 1084 بتاريخ 23 يونيو 2019، بتجديد تعيين الدكتور أحمد السيد بحيري صراحة أستاذ بقسم الجراحة والتخدير والأشعة بكلية الطب البيطري وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثلاث سنوات.

كما أصدر القرار رقم 1077 بتاريخ 23 يونيو 2019، بتكليف الدكتور إيهاب رشدي محمد عطية الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة،للقيام بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة عام أكاديمى أولحين تغيير الوضع القانوني للأساتذة بالكلية أيهما أقرب .