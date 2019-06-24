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حجز عامل بتهمة إشعال النار فى شقة لخلافات مالية بحلوان

الإثنين، 24 يونيو 2019 12:05 ص
حجز عامل بتهمة إشعال النار فى شقة لخلافات مالية بحلوان حبس-أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة حلوان، بحجز عامل، لقيامه بإضرام النيران بشقة آخر فى حلوان عمداً، لوجود خلافات مالية بينهما وذلك على ذمة التحريات.

 

تعود الواقعة، بتلقى قسم شرطة حلوان، من شرطة النجدة، بنشوب حريق بشقة كائنة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق، وبالفحص تبين نشوب حريق بشقة كائنة بالطابق الأرضى، بالعقار محل البلاغ نتج عنه احتراق بعض محتويات "غرفة النوم " دون حدوث إصابات".

وبسؤال مالك الشقة، اتهم عامل 31 سنة ، مقيم بدائرة القسم، بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهما.


حلوان

نيابة حلوان

قسم حلوان

حريق شقة

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