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حبس عامل 4 أيام بتهمة حيازة أسلحة وذخائر نارية فى المطرية

الإثنين، 24 يونيو 2019 12:05 ص
حبس عامل 4 أيام بتهمة حيازة أسلحة وذخائر نارية فى المطرية أسلحة نارية_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة المطرية، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة حيازة أسلحة وذخائر نارية بدون ترخيص، بمنطقة المطرية.

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، وبصحبتهم قوة شرطية، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط عامل أثناء قيامه بالقفز من أعلى سور إحدى المدارس، وبحوزته حقيبة بداخلها ( 3 فرد خرطوش عيار 12مم -  18 طلقة عيار 9مم).

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الاتجار، وبمناقشته عن مصدرها قرر بأنها خاصة بأحد أقاربه "جارى ضبطه"، والذى قام بإخفائها داخل "منور" أحد العقارات مجاور للمدرسة محل الضبط، بقصد استخدامها فى التشاجر مع آخر لخلافات بينهما حول الجيرة، ونظراً لعلمه بمكان اخفائها خطط للاستيلاء عليها بقصد التصرف فيها بالبيع، وتم بارشاده ضبط (3 فرد خرطوش عيار "12مم") بذات المكان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


حبس عامل

اسلحة نارية وذخائر

قسم المطرية

ترخيص

نيابة المطرية

النيابة

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