حبس عاطل متهم بسرقة دراجة بخارية فى بولاق الدكرور

كتب ـ أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لإتهامه بسرقة دراجة بخارية من منطقة بولاق الدكرور، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من إعادة دراجة بخارية سرقها عاطل، قبل مرور 24 ساعة على السرقة، واعترف المتهم بسرقتها من بولاق الدكرور، ليتم ضبطه بمنطقة أوسيم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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تم ضبط المتهم أثناء متابعة الرائد وليد كمال معاون مباحث مركز شرطة أوسيم للحالة الأمنية بمنطقة بشتيل، فاشتبه فى أحد الأشخاص يقود دراجة بخارية، حاول الهرب فور مشاهدته القوة الأمنية، على الفور تم مطاردته والقبض عليه، وتبين أن الدراجة التى يقودها مسروقة.

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