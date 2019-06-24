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حبس صاحب محل مأكولات متهم بالاعتداء على عاملين بكافتيريا

الإثنين، 24 يونيو 2019 08:38 م
حبس صاحب محل مأكولات متهم بالاعتداء على عاملين بكافتيريا حبس - أرشيفية
دمياط عبده عبد البارى

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أمر المحامى العام لنيابات دمياط بحبس صاحب محل مأكولات 4 أيام على ذمة التحقيقات وضبط وإحضار ثلاثة متهمين بالاعتداء على كافتيريا وإصابة عددا من العاملين بها وتعديل المحضر إلى جنح أمن دولة طوارئ بلطجة وسلاح ". 

كما أمر المحامى العام بإخلاء سبيل ثلاثة من العاملين بالكافتيريا وذلك بعد ورود تحريات قسم شرطة أول دمياط بصحة الواقعة وعدم صحة ادعاء صاحب محل المأكولات بقيام العاملين بالكافتيريا بسرقة 27 الف جنيه من المحل الخاص به. 
 

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت مباحث قسم أول دمياط من القبض على المتهم صاحب محل مأكولات متهم بالاعتداء على كافتيريا، وإصابة عدد من العاملين بها.

تلقى قسم شرطة أول دمياط بلاغا من صاحب كافتيريا بشارع عبد العظيم وزير، يفيد قيام 4 أشخاص بالاعتداء عليه وتحطيم محتويات الكافتيريا والاعتداء على العاملين به، وذلك فجر اليوم الأحد، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4900 جنح أول دمياط لسنة 2019. 

 

على الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد معوض رئيس مباحث قسم أول دمياط وتمكنت من القبض على صاحب محل المأكولات.

وبالعرض على النيابة العامة والتى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة إرفاق التقارير الطبية المجنى عليهم

 

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