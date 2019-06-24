حبس صاحب محل مأكولات متهم بالاعتداء على عاملين بكافتيريا

دمياط عبده عبد البارى

أمر المحامى العام لنيابات دمياط بحبس صاحب محل مأكولات 4 أيام على ذمة التحقيقات وضبط وإحضار ثلاثة متهمين بالاعتداء على كافتيريا وإصابة عددا من العاملين بها وتعديل المحضر إلى جنح أمن دولة طوارئ بلطجة وسلاح ".

كما أمر المحامى العام بإخلاء سبيل ثلاثة من العاملين بالكافتيريا وذلك بعد ورود تحريات قسم شرطة أول دمياط بصحة الواقعة وعدم صحة ادعاء صاحب محل المأكولات بقيام العاملين بالكافتيريا بسرقة 27 الف جنيه من المحل الخاص به.