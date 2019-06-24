حبس تشكيل عصابى بتهمة سرقة 200 طن بترول خام بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس تشكيل عصابى مكون من 10 أشخاص 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بسرقة المواد البترولية من خطوط الأنابيب والتي بلغت 200 طن بترول خام، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بورود معلومات سرية أكدتها تحريات قطاع الأمن العام، بقيام 10 أشخاص، سبق اتهامهم فى العديد من القضايا "سرقة- تبديد- تموين- سلاح أبيض- مخدرات- بلطجة- سلاح نارى" ومحكوم على أحدهم بالحبس سنتين فى قضية سلاح نارى" بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواد البترولية من خط البترول الخام القادم من ميناء الحمراء بمطروح إلى محطة كرير بالإسكندرية التابع لشركة أنابيب البترول عن طريق إحداث ثقوب وتثبيت محابس بها ونقل المواد البترولية، باستخدام سيارة مجهزة بفنطاس.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم القاء القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 8 حوادث سرقة مواد بترولية، وبلغت الكمية المستولى عليها حوالى 200 طن بترول خام، وأرشدوا عن السيارة المستخدمة و2 هيلتى ومولد كهربائى وماكينة لحام وأسطوانة بوتاجاز وصاروخ وخراطيم سحب وكمية من المحابس، وأضافوا بقيامهم بتصريف المواد البترولية المستولى عليها لعملائهم مالكى مصانع الطوب بدائرة مركز العياط بالجيزة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.