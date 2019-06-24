حالة الطقس اليوم الإثنين 24/6/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية، اليوم الإثنين، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

الطقس فى الأردن

نهاراً: يطرأ ارتفاع واضح على درجات الحرارة، لتُصبح أعلى من مُعدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام بنحو 3-5 درجات، ويكون الطقس حاراً نسبياً إلى حار في مختلف المناطق، وشديد الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية، وتكون الرياح خفيفة متغيرة الاتجاهات صباحاً، تتحول عصراً الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفى خليج العقبة، الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس أكثر حرارة من المعتاد، وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السُرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة لتصبح درجات الحرارة فوق معدلاتها بحدود الـ 7 درجات ، ويسود طقس حار الى حار جداً في مختلف المناطق ، وفي ساعات الليل تبقى الأجواء حارة نسبياً في مختلف المناطق ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وتنشط أحياناً فوق الجبال العالية.