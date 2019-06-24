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جو سيستاك يعلن ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطى

الإثنين، 24 يونيو 2019 09:24 م
جو سيستاك يعلن ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطى جو سيستاك المرشح للرئاسة الأمريكية
أ ش أ

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انضم عضو الكونجرس الأمريكى السابق جو سيستاك، إلى قائمة المرشحين عن الحزب الديمقراطى لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية والتى من المقرر أن تجرى فى العام القادم.

وذكر راديو "صوت أمريكا" فى نشرته باللغة الإنجليزية، أن سيستاك هو ادميرال متقاعد بالبحرية الأمريكية وعضو سابق بالكونجرس عن ولاية بنسلفانيا، حيث أرجع تأخره فى إعلان خوض انتخابات الرئاسة الأمريكية إلى إنشغاله برعاية طفلته المريض بسرطان المخ.

ويعتبر سيستاك المرشح الديمقراطى رقم 24 فى انتخابات الرئاسة الأمريكية إلى جانب كلا من جو بايدن وبيرنى ساندرز واليزابيث وارين الذين يتقدمون السباق حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن سيستاك كان من أعضاء فريق مجلس الأمن القومى خلال فترة حكم الرئيس الأسبق بيل كلينتون وهو حاصل على درجة الدكتوراه فى النظم الحكومية من جامعة هارفارد ، ويعتبر من أبرز مؤيدى الاتفاق النووى الموقع مع إيران عام 2015.

 


جو سيستاك

الانتخابات الرئاسية الامريكية

الحزب الديمقراطى الامريكى

الكونجرس الامريكى

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