سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 يونيو 2019 11:40 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

جهاز مدينة العبور يشُن عدة حملات لإزالة التعديات والمخالفات بالمدينة

الإثنين، 24 يونيو 2019 10:59 ص
جهاز مدينة العبور يشُن عدة حملات لإزالة التعديات والمخالفات بالمدينة مدينة العبور-ارشيفية
كتب احمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شن المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، عدة حملات لإزالة التعديات والمخالفات بالمدينة، شملت الحى الأول، والمنطقة الصناعية، وحى الشباب بمحيط سنتر الياسمين، وأمام المركز الطبى بالمدينة.
 
وأوضح رئيس الجهاز أن تنفيذ حملات الإزالة، جاء بالتنسيق بين إدارة التنمية، وأمن جهاز المدينة، وشرطة التعمير، وإدارات المرافق، والكهرباء، والمشروعات، والطرق، والزراعة، حيث تم تنفيذ قرارات غلق وتشميع للوحدات المخالفة للنشاط  لإعادة الشيء إلى أصله، والتي حولها أصحابها من نشاط سكني إلى نشاط إداري أو تجاري، كما تم سحب عدادات الكهرباء، وإزالة الإشغالات والتعديات للكافيهات التى استولت على الأرصفة، للمحافظة على رصيف آمن للمشاة، وكذا القضاء على الأسواق العشوائية.
 
وقال رئيس الجهاز إن ذلك يأتى فى إطار جهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في جهاز تنمية مدينة العبور، للقضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة، لتكون في مقدمة المدن الجديدة، موجهاً باستمرار حملات إزالة المخالفات ورفع الإشغالات للقضاء على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.

وزاره الاسكان

المدن الجديده

اخبار المدن الجديده

مدينه العبور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أفريقيا أرض الأساطير.. عبيدى بيليه يسعى لتحقيق حلم غانا بأقدام أبنائه

أفريقيا أرض الأساطير.. عبيدى بيليه يسعى لتحقيق حلم غانا بأقدام أبنائه

كوت ديفوار تبدأ رحلة استعادة الهيبة فى القارة السمراء أمام جنوب أفريقيا.. زاها ونيكولاس بيبى يعوضان غياب النجوم بعد أسوأ مشاركة فى الـكان.. والتاريخ يدعم "الأولاد" لتحقيق الفوز ومزاحمة المغرب على صدارة المجموعة

كوت ديفوار تبدأ رحلة استعادة الهيبة فى القارة السمراء أمام جنوب أفريقيا.. زاها ونيكولاس بيبى يعوضان غياب النجوم بعد أسوأ مشاركة فى الـكان.. والتاريخ يدعم "الأولاد" لتحقيق الفوز ومزاحمة المغرب على صدارة المجموعة

فيديو معلوماتى.. الفجل الأحمر مقاوم للسرطان ومقوى للعظام.. تعرف على فوائده

فيديو معلوماتى.. الفجل الأحمر مقاوم للسرطان ومقوى للعظام.. تعرف على فوائده

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 اليوم الاثنين

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 اليوم الاثنين

صور.. استاد السويس على طراز أوروبا لاستقبال أولى مباريات المجموعة الخامسة

صور.. استاد السويس على طراز أوروبا لاستقبال أولى مباريات المجموعة الخامسة

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

إدانة عربية ودولية لاستهداف ميليشا الحوثى لمطار أبها الدولى.. مصر: نقف حكومة وشعبا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المملكة.. اليمن والكويت: استهداف المدنيين يمثل انتهاكًا سافرًا لكل القوانين الدولية

إدانة عربية ودولية لاستهداف ميليشا الحوثى لمطار أبها الدولى.. مصر: نقف حكومة وشعبا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المملكة.. اليمن والكويت: استهداف المدنيين يمثل انتهاكًا سافرًا لكل القوانين الدولية

الأرصاد:اليوم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد:اليوم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فى ذكرى وفاته السابعة.. أشهر أفلام يوسف داوود

فى ذكرى وفاته السابعة.. أشهر أفلام يوسف داوود

علشان متحتاريش.. اعرفى إزاى تختارى لون المانيكير اللى يناسب بشرتك

علشان متحتاريش.. اعرفى إزاى تختارى لون المانيكير اللى يناسب بشرتك

ما تاكلش الرمان وترمى قشره.. يحارب السرطان وهشاشة العظام ويحمى من التجاعيد

ما تاكلش الرمان وترمى قشره.. يحارب السرطان وهشاشة العظام ويحمى من التجاعيد

اليوم.. إعلان نتيجة الصف الأول الثانوى لامتحان مايو الإلكترونى

اليوم.. إعلان نتيجة الصف الأول الثانوى لامتحان مايو الإلكترونى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة