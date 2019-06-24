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وانخفاض عدد حوادث القطارات...

جهاز الإحصاء: "السكة الحديد" حققت 190.2 مليون جنيه إيرادات خلال الشهر الماضى

الإثنين، 24 يونيو 2019 01:36 م
جهاز الإحصاء: "السكة الحديد" حققت 190.2 مليون جنيه إيرادات خلال الشهر الماضى البيانات الإحصائية
كتبت- هبة حسام

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أظهرت بيانات رسمية حديثة صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، تحقيق هيئة السكك الحديدية لـ 190.2 مليون جنيه كإيرادات خلال شهر مايو الماضى، بارتفاع عن الشهر المماثل من العام السابق، والذى بلغت الإيرادات المحققة خلاله 165.6 مليون جنيه.
 
وبحسب البيانات الإحصائية، والتى أعلنها الجهاز ضمن نشرته المعلوماتية الشهرية لشهر يونيو الجارى، بلغ عدد ركاب القطارات خلال شهر مايو 2019 نحو 23.4 مليون راكب، مقابل 20.9 مليون راكب فى مايو 2018، فى حين بلغت كميات البضائع المنقولة بالسكة الحديد 388 ألف طن، مقابل 342.4 ألف طن.
 
وفى سياق متصل، أشارت البيانات، إلى انخفاض حوادث القطارات خلال شهر مايو الماضى، حيث سجلت 164 حادثا، مقابل 189 حادثا فى الشهر المماثل من 2018، وبحسب البيانات، نتج عن حوادث الشهر الماضى، 3 مصابين وحالة وفاة.
 
 
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ركاب القطارات

حوادث القطارات

جهاز الاحصاء

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