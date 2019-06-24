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جنايات القاهرة تقضى ببراءة مالك سيارة من تهمة تعاطى المخدرات أثناء القيادة

الإثنين، 24 يونيو 2019 01:05 م
جنايات القاهرة تقضى ببراءة مالك سيارة من تهمة تعاطى المخدرات أثناء القيادة محكمة-أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، ببراءة مالك سيارة ملاكى من تهمة تعاطى مخدرات أثناء القيادة. 
 
ودفع محامى المتهم أمام المحكمة، ببطلان تحريات ‌ المباحث، كما أن قيادة المتهم للسيارة أمر عادي ومعتاد وطبيعي، وليس في شك أو ريبة، حتي يبيح لمأمورية الضابط استيقاف المتهم والقبض عليه واجراء تحليل له علي النحو الوارد بالأوراق. 
 
تعود أحداث الواقعة لشهر يناير الماضى،  عندما اشتبه ضابط مرور بالمتهم "محمد س" 34 سنة،  أثناء حملة مرورية للكشف عن السائقين بطريق الفيوم الصحراوى،  حيث تبين أن المتهم يقود السيارة فى حالة عدم اتزان،  فتم اجراء كشف تحليل مخدرات له وتبين  ايجابية العينة،  وانه يتعاطى مخدر الحشيش،  فتم احتجاز السيارة وتحرير محضرا بالواقعة لتأمر النيابة بإحالته لمحكمة الجنايات .
 

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