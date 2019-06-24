جامعة بنها تتعاون مع نقابة الصيادلة لدعم مشروع حضانات المستشفى الجامعى

القليوبية - نيفين طه

التقى اليوم الدكتور مصطفى القاضى رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها بوفد من دبلومة إعداد القيادات الرفيعة التابع لنقابة صيادلة القليوبية.

يذكر أن هذا الوفد قد يتبنى مشروع تحت مسمى "مشروع حضانتى" وهو مشروع يختص بمشاكل حضانات الأطفال حديث الولادة فى القليوبية، وتصميم أبلكيشن يضم جميع المعلومات بأماكن الحضانات على مستوى القليوبية.

وفى هذا السياق كانت زيارة الوفد لمستشفيات جامعة بنها تهدف إلى التعاون فى دعم مشروع الحضانات الجديد بمستشفيات بنها الجامعية، والذى يضم ٣٠ حضانه، وذلك من خلال العمل على توفير المومولين والمتبرعين من خلال التعاون مع نقابة الصيادلة ومكتب المحافظة.

ومن جهته أعرب القاضى، عن سعادته بهذا اللقاء مؤكدا على دعمه الكامل لكل ما يخدم مشروع الحضانات الجديد.