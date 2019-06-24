سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 يونيو 2019 12:39 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

خلال رئاسته مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة بنها.

"جامعة بنها": إعلان نتائج امتحانات نهاية العام لمختلف الكليات قريبا

الإثنين، 24 يونيو 2019 11:21 ص
"جامعة بنها": إعلان نتائج امتحانات نهاية العام لمختلف الكليات قريبا اجتماع نائب رئيس جامعة بنها
القليوبية - إبراهيم سالم - نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شدد الدكتور حسين المغربى نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، على سرعة إعلان نتائج امتحانات نهاية العام فى الكليات مع الاهتمام بتدقيقها ومراجعتها وسريتها على أن يتم ذلك قريبا.

جاء ذلك خلال رئاسه المغربى مجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعة بحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب.

وقال المغربى، إن الاجتماع ناقش التصحيح الإلكترونى من خلال وضع ضوابط وآليات تم توزيعها على الكليات لضمان نزاهه وشفافية العمل فى الكنترول ودقة وسرية الأمتحانات والنتائج، وكذلك مناقشة توصية المجلس الأعلى للجامعات بخصوص تبنى التصحيح الإلكترونى بكلية الحقوق إعتبارا من العام القادم لحل مشكلة تأخر النتيجة بسبب الكثافة الطلابية بالكلية.

وأشار المغربى، إلى أنه تم أيضا مناقشة مشروع "مودة" الذى سيبدأ من العام القادم كمتطلب جامعى بكل الكليات لمناقشة العلاقات الأسرية وكيفية المحافظة عليها لتقليل نسب الطلاق فى الأسر المصرية ، وسيتم تطبيقه بمشاركة الطلبة وذلك من خلال ورش عمل وندوات للتوعية عن كيفية إختيار شريك الحياة وكيفية التغلب على المشاكل لخفض نسب الطلاق.

وأكد نائب رئيس الجامعة، أن الاجتماع ناقش أيضاً البدء فى تجهيز مكاتب التنسيق نظرا لقرب ظهور نتيجه الثانوية العامة مشيرا الى انه تم الأتفاق على تجهيز مكاتب للتنسيق الالكترونى لمساعدة طلاب الثانوية العامة فى كتابه الرغبات ، منهم مكتب بكلية الزراعة بمشتهر والآخر بكلية التجارة بمجمع الكليات

كما ناقش المغربى الضوابط والمبادىء للتحويلات داخل الجامعة وخارجها، وتم وضع إطار لنقل القيد والإنتساب للطلاب من خلال لجنة شئون التعليم والطلاب.

 

 


جامعة بنها

نتائج امتحانات جامعة بنها

نائب رئيس الجامعة

التصحيح الالكترونى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة بنها: مستقبل الجامعات الحكومية فى الوحدات ومراكز التميز الموجودة بها

الأحد، 23 يونيو 2019 03:05 م

رئيس جامعة بنها يستقبل وفد مركز التميز فى الزراعة لوضع خطة التطوير

الأحد، 23 يونيو 2019 12:26 م

جامعة بنها: وحدة الكشف عن سرطان الثدى تبدأ عملها "الثلاثاء"

السبت، 22 يونيو 2019 06:07 م

مستشفيات جامعة بنها تجرى تجربة إخلاء وهمية بحضور رئيس الجامعة

السبت، 22 يونيو 2019 11:39 ص

رئيس جامعة بنها يستقبل أعضاء وفد التحالف المصرى الأمريكى بمركز التميز

الخميس، 20 يونيو 2019 08:11 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. كان 2019..7 معلومات عن منتخب تونس "نسور قرطاج"

شاهد فى دقيقة.. كان 2019..7 معلومات عن منتخب تونس "نسور قرطاج"

بعد سقوطه باسطنبول.. كف السيسى تزين "قفا" أردوغان بكاريكاتير اليوم السابع

بعد سقوطه باسطنبول.. كف السيسى تزين "قفا" أردوغان بكاريكاتير اليوم السابع

أفريقيا أرض الأساطير.. عبيدى بيليه يسعى لتحقيق حلم غانا بأقدام أبنائه

أفريقيا أرض الأساطير.. عبيدى بيليه يسعى لتحقيق حلم غانا بأقدام أبنائه

كوت ديفوار تبدأ رحلة استعادة الهيبة فى القارة السمراء أمام جنوب أفريقيا.. زاها ونيكولاس بيبى يعوضان غياب النجوم بعد أسوأ مشاركة فى الـكان.. والتاريخ يدعم "الأولاد" لتحقيق الفوز ومزاحمة المغرب على صدارة المجموعة

كوت ديفوار تبدأ رحلة استعادة الهيبة فى القارة السمراء أمام جنوب أفريقيا.. زاها ونيكولاس بيبى يعوضان غياب النجوم بعد أسوأ مشاركة فى الـكان.. والتاريخ يدعم "الأولاد" لتحقيق الفوز ومزاحمة المغرب على صدارة المجموعة

طفلة تقتل والدتها بطلقة طائشة فى الرأس من سلاح غير مرخص بأسيوط

طفلة تقتل والدتها بطلقة طائشة فى الرأس من سلاح غير مرخص بأسيوط

فيديو معلوماتى.. الفجل الأحمر مقاوم للسرطان ومقوى للعظام.. تعرف على فوائده

فيديو معلوماتى.. الفجل الأحمر مقاوم للسرطان ومقوى للعظام.. تعرف على فوائده

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 اليوم الاثنين

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 اليوم الاثنين

صور.. استاد السويس على طراز أوروبا لاستقبال أولى مباريات المجموعة الخامسة

صور.. استاد السويس على طراز أوروبا لاستقبال أولى مباريات المجموعة الخامسة

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

إدانة عربية ودولية لاستهداف ميليشا الحوثى لمطار أبها الدولى.. مصر: نقف حكومة وشعبا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المملكة.. اليمن والكويت: استهداف المدنيين يمثل انتهاكًا سافرًا لكل القوانين الدولية

إدانة عربية ودولية لاستهداف ميليشا الحوثى لمطار أبها الدولى.. مصر: نقف حكومة وشعبا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المملكة.. اليمن والكويت: استهداف المدنيين يمثل انتهاكًا سافرًا لكل القوانين الدولية

الأرصاد:اليوم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد:اليوم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فى ذكرى وفاته السابعة.. أشهر أفلام يوسف داوود

فى ذكرى وفاته السابعة.. أشهر أفلام يوسف داوود

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة