"جامعة بنها": إعلان نتائج امتحانات نهاية العام لمختلف الكليات قريبا

القليوبية - إبراهيم سالم - نيفين طه

شدد الدكتور حسين المغربى نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، على سرعة إعلان نتائج امتحانات نهاية العام فى الكليات مع الاهتمام بتدقيقها ومراجعتها وسريتها على أن يتم ذلك قريبا.

جاء ذلك خلال رئاسه المغربى مجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعة بحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب.

وقال المغربى، إن الاجتماع ناقش التصحيح الإلكترونى من خلال وضع ضوابط وآليات تم توزيعها على الكليات لضمان نزاهه وشفافية العمل فى الكنترول ودقة وسرية الأمتحانات والنتائج، وكذلك مناقشة توصية المجلس الأعلى للجامعات بخصوص تبنى التصحيح الإلكترونى بكلية الحقوق إعتبارا من العام القادم لحل مشكلة تأخر النتيجة بسبب الكثافة الطلابية بالكلية.

وأشار المغربى، إلى أنه تم أيضا مناقشة مشروع "مودة" الذى سيبدأ من العام القادم كمتطلب جامعى بكل الكليات لمناقشة العلاقات الأسرية وكيفية المحافظة عليها لتقليل نسب الطلاق فى الأسر المصرية ، وسيتم تطبيقه بمشاركة الطلبة وذلك من خلال ورش عمل وندوات للتوعية عن كيفية إختيار شريك الحياة وكيفية التغلب على المشاكل لخفض نسب الطلاق.

وأكد نائب رئيس الجامعة، أن الاجتماع ناقش أيضاً البدء فى تجهيز مكاتب التنسيق نظرا لقرب ظهور نتيجه الثانوية العامة مشيرا الى انه تم الأتفاق على تجهيز مكاتب للتنسيق الالكترونى لمساعدة طلاب الثانوية العامة فى كتابه الرغبات ، منهم مكتب بكلية الزراعة بمشتهر والآخر بكلية التجارة بمجمع الكليات

كما ناقش المغربى الضوابط والمبادىء للتحويلات داخل الجامعة وخارجها، وتم وضع إطار لنقل القيد والإنتساب للطلاب من خلال لجنة شئون التعليم والطلاب.