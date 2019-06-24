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جامعة الزقازيق تنظم قافلة لقرية تل روزن لتوعية المواطنين بالاستخدام الآمن للفيس

الإثنين، 24 يونيو 2019 12:20 م
جامعة الزقازيق تنظم قافلة لقرية تل روزن لتوعية المواطنين بالاستخدام الآمن للفيس جانب من ندوة التوعية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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قال الدكتور عثمان شعلان نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة أرسلت القافلة الأولى إلى قرية تل روزن بمركز بلبيس، فى أطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير وتنمية القرى الأكثر احتياجا،وعقدت ندوة عن "الاستخدام الآمن لمواقع التواصل الإجتماعي" لتوعية المواطنين عن كيفية الاستخدام والاستفادة به فى تحقيق تنمية حقيقية.

وأضاف الدكتور عثمان شعلان لـ " اليوم السابع "، أن الندوة تضمنت معلومات كافية عن مواقع التواصل الإجتماعي الأكثرإنتشارا فى مصر، وفوائد وأضرار مواقع التواصل الإجتماعى، وتأثيرها على المجتمع المصري وخاصة الشباب، وآليات والوسائل التي يمكن من خلالها تقليل الأضرار السيئة الناتجة عن الاستخدام الغيرآمن لمواقع التواصل الإجتماعي.

وأوضح شغلان أنه تم التركيز خلال الندوة على  دور الأسرة المحوري في حماية الشباب من الأفكار والثقافات المتطرفة التي قد تبث إليهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي، و خطورة شبكات التواصل في نشر الإشاعات الهدامة، وسرعة تداولها وإنتشارها مما يؤثر على 4الاستقرار والسلام الإجتماعي.

 

 

تطوير المدن

القرى الاكثر فقرا

جامعة الزقازيق

الاستخدام الامن للفيس

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