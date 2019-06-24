جامعة الإسكندرية تطلق قافلة تنموية متكاملة بسيدى برانى

وكان في استقبالهم الدكتور محمد إسماعيل القائم بعمل رئيس جامعة مطروح والذى أشاد بالتعاون المثمر بين الجامعتين لخدمة المجتمع في شتى المجالات.

وقال الدكتور علاء رمضان نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن تنظيم هذه القافلة يأتى ضمن دور الجامعة المجتمعى فى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والبيطرية والإجتماعية للمناطق الأكثر احتياجا، مشيراً إلى أن القافلة سوف تستمر لمدة أربعة أيام.

وأشار الدكتور عبد المنعم فوزي ، رئيس لجنة القوافل الطبية والخدمية بالجامعة، أن القافلة تضم عدد من التخصصات الطبية مثل الجراحة والباطنة والرمد والنسا والتوليد والأطفال بمشاركة 55 من أساتذة واطباء وهيئة التمريض بالجامعة وتقديم كافة الخدمات الطبية بالمجان.