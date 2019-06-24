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جامعة الأزهر تنظم الدورة التدريبية الثالثة حول الجديد فى برنامج الطب التكاملى

الإثنين، 24 يونيو 2019 02:15 م
جامعة الأزهر تنظم الدورة التدريبية الثالثة حول الجديد فى برنامج الطب التكاملى دورة الجديد فى الطب التكاملى
كتب لؤى على

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فى إطار حرص جامعة الأزهر على الارتقاء والنهوض بالتعليم الطبي خاصة بعد تطبيق برنامج الطب التكاملى الجديد على كليات الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية، الذى يواكب  التطور العلمى والمعرفى الكبير فى مختلف تخصصات الطب بجامعات أوروبا وأمريكا، تنظم جامعة الأزهر الدورة التدريبية الثالثة حول الجديد فى تطبيقات البرنامج التكاملى بهدف تنمية ورفع مهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات الطب.
 
وقالت الدكتورة زينب نبيل، وكيل كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة سابقا ومستشار نائب رئيس  الجامعة  لشئون التعليم والطلاب، إن هذه الدورة تقام برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
 
وأشارت  إلى أن الدورة التدريبية تقام على مدار يومي (23 و24 /6 /2019) وبمشاركة العديد من الأساتذة فى كليات الطب الست التابعة لجامعة الأزهر بجانب أساتذة الطب بالجامعات المصرية، شملت كليات طب القصر العينى، وعين شمس ، وطب  بنها ، بالتعاون مع بنك المعرفة المصرى.
 
أقيمت الدورة التدريبية الثالثة فى مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمد برس مدير المركز والمستشار المالى لرئيس الجامعة.
 

جامعة الازهر

الازهر الشريف

القصر العينى

عين شمس

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