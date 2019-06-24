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تنفيذى بنى سويف : تخصيص أراضى لإنشاء وحدات خدمية ومركز تأهيل لذوى الإعاقة

الإثنين، 24 يونيو 2019 07:46 م
تنفيذى بنى سويف : تخصيص أراضى لإنشاء وحدات خدمية ومركز تأهيل لذوى الإعاقة اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى

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وافق المجلس التنفيذي لمحافظة بنى سويف برئاسة المستشار هاني عبد الجابر محافظ الإقليم، اليوم الاثنين ، على  تخصيص قطع أراض ومساحات بمراكز: بني سويف،الفشن ، وببا،لإقامة مشروعات خدمية  في قطاعات:الصحة والتعليم وذوي الإعاقة والطب البيطري لخدمة أبناء المحافظة من الأراضي أملاك وأصول الدولة وذلك في إطار خطة المحافظة  لتوفير الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات ذات النفع العام لخدمة أبناء المحافظة .

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي ،بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ، واللواء عصام العلقامي السكرتير العام ، واللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد، والمقدم عمرو محمد نائب المستشار العسكري للمحافظة، والمهندسة نهى خاطر مدير المكتب الفني ،ولمياء العربي مدير المجالس واللجان،وعزة على خالد مدير عام التخطيط ،ورؤساء الوحدات المحلية السبع ووكلاء وزارات ومديري عموم المؤسسات الحكومية.

كما وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 500 متر لإنشاء وحدة بيطرية بعزبة كوم الرمل ،  التابعة لمجلس قروي الجمهود مركز الفشن،وكذا الموافقة على الطلب المقدم من مؤسسة مصر الخير بشأن تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 200متر لإقامة مدرسة مجتمعية بعزبة " عرب مطير " بناحية العلالمة مركز بني سويف شرق النيل.

 كما وافق المجلس على إعادة تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 400 متر لإقامة وحدة بيطرية بقرية غياضة الشرقية مركز ببا ،بالإضافة إلى الموافقة على تخصيص مبنى السنترال القديم بقرية سدس لصالح إحدى الجمعيات الأهلية" بمقابل ايجارشهري" لاستغلالها في إقامة مركز لتأهيل ذوي الإعاقة .

   

 

 
 

المجلس التنفيذى ببنى سويف

تخصيص اراضى املاك الدوله

مشروعات خدميه

مركز تاهيل ذوى الاعاقه

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