تنفيذى بنى سويف : تخصيص أراضى لإنشاء وحدات خدمية ومركز تأهيل لذوى الإعاقة

بنى سويف أيمن لطفى

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة بنى سويف برئاسة المستشار هاني عبد الجابر محافظ الإقليم، اليوم الاثنين ، على تخصيص قطع أراض ومساحات بمراكز: بني سويف،الفشن ، وببا،لإقامة مشروعات خدمية في قطاعات:الصحة والتعليم وذوي الإعاقة والطب البيطري لخدمة أبناء المحافظة من الأراضي أملاك وأصول الدولة وذلك في إطار خطة المحافظة لتوفير الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات ذات النفع العام لخدمة أبناء المحافظة .

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي ،بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ، واللواء عصام العلقامي السكرتير العام ، واللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد، والمقدم عمرو محمد نائب المستشار العسكري للمحافظة، والمهندسة نهى خاطر مدير المكتب الفني ،ولمياء العربي مدير المجالس واللجان،وعزة على خالد مدير عام التخطيط ،ورؤساء الوحدات المحلية السبع ووكلاء وزارات ومديري عموم المؤسسات الحكومية.