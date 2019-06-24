تنظيم "داعش" الإرهابي يتبنى هجوم الذي وقع قرب القصر الرئاسي بالشيشان

أ ش أ

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابى مسؤوليته عن هجوم بسكين استهدف أفراد شرطة قرب القصر الرئاسى فى الشيشان، حيث تخوض السلطات الروسية نزاعا ضد المتطرفين.

وذكرت قناة "العربية الحدث" الإخبارية أن شخصا طعن شرطى وأحد عناصر الحرس الوطنى، بعدما تم توقيفه لدى مروره بسيارة بجانب منزل الرئيس الشيشانى رمضان قديروف.

وكانت الشرطة الشيشانية قد أعلنت مقتل المهاجم وهو شيشانى ولد عام 1997، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل الهجوم.