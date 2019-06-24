تكريم طلاب دمياط الحاصلين على المركز الأول بالمسابقة العالمية لتصميم الربوت

دمياط - عبده عبد البارى

كرمت الدكتورة منال عوض ، محافظ دمياط، اليوم الاثنين، أعضاء فريق"EXPENDABLES"، لحصولهم على المركز الأول فى بطولة العالم بمسابقة برمجة وتصميم الروبوت والذكاء الاصطناعى"First Lego League" كأفضل فريق.





وأهدت الدكتورة منال عوض ، الفريق شهادات تقدير و درع المحافظة، تكريما لما حققوه من نجاح لرفع اسم مصر عاليا، معربة عن أصدق أمنياتها لهم بمزيد من النجاحات فى البطولات المقبلة، كما أكدت دعم المحافظة الكامل لأبنائها المبدعين فى كافة المجالات، وتنمية قدراتهم العقلية والبدنية باعتبارهم بناة الوطن، مؤكدة أيضاً أنه ستقوم بترشيح الفريق بمسابقة عاصمة الابتكار بأكاديمية البحث العلمى، التى تقدم الكثيرمن المنح تأهل للمشاركة بالمسابقات العالمية.





و جدد أعضاء الفريق شكرهم للدكتورة منال عوض، والربان طارق شاهين ، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، لما قدموه من دعم وتسهيلات أهلتهم للمشاركة بتلك المسابقة.





وتجدر الإشارة إلى أن فريق EXPENDABLES يضم 10 من أبناء محافظة دمياط فى الفئة العمرية من 9 الى 16 سنة و2 مدربين وشارك بمسابقة FIRST LEGO LEAGUE Egypt والتى تعد أكبر مسابقة علي مستوي الجمهورية لبرمجة و تصميم الربوت لعام 2019 واستطاع تحقيق المركز الأول بها، التى أقيمت فى الفترة من 14 الى 16 يونيو بلبنان بمشاركة 71 فريق من 32 دولة حول العالم.