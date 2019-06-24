تقرير: 32.7 مليار جنيه عائدات قناة السويس خلال 4 أشهر

كتبت- هبة حسام

كشفت تقرير رسمى حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى إيرادات قناة السويس مقومة بالجنيه المصرى، بلغت 32.7 مليار جنيه خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الجارى، الفترة من يناير – أبريل 2019.

وأظهر التقرير الإحصائى، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن شهر أبريل منفردا، بلغت قيمة الإيرادات المحققة خلاله نحو 8.3 مليار جنيه، وذلك بعد عبور 414 ناقلة بترول، و 1166 سفينة أخرى بإجمالى حمولة بلغ حجمها 98.3 مليون طن.

وطبقا للتقرير، سجل شهرى يناير ومارس 2019، أعلى الأشهر خلال الفترة المذكورة من العام الجارى، فى قيمة العائدات المحققة من قناة السويس، بإيرادات بلغت 8.4 مليار جنيه لكل منهما، بينما جاء شهر فبراير كأقل عائد بقيمة 7.6 مليار جنيه.