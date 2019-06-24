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تقدم 3 مجلات علمية مصرية فى تصنيف كلاريفيت الدولى

الإثنين، 24 يونيو 2019 09:49 ص
تقدم 3 مجلات علمية مصرية فى تصنيف كلاريفيت الدولى جامعة عين شمس - أرشيفية
كتب وائل ربيعى

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تقدمت 3 مجلات علمية مصرية فى تصنيف كلاريفيت للمجلات الدولية، حيث تقدمت معامل تأثير مجلة البحوث المتقدمة التابعة لجامعة القاهرة إلى 5.045، كما ارتفع معامل تأثير مجلتى الهندسة لجامعتى الاسكندرية وعين شمس إلى 3.696 و3.091 على الترتيب، بفضل اتباع هيئات تحرير المجلات المذكورة لأعلى معايير التحكيم والنشر الدولى إلى جانب الدعم المتاح من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك بنك المعرفة المصرى.
 
وأشار تقرير بوزارة التعليم العالى إلى اعتماد مجلتى كليتى الهندسة بجامعتى الأسكندرية وعين شمس مؤخراً من منصة Scopus التى تطلقها دار نشر Elsevier الهولندية و منصة Web of Science التى تطلقها شركة Clarivate الأمريكية وانضمامهما لقاعدة البيانات العالمية Citation Index Expanded (SCIE) وحصولهما على معامل التأثير Impact Factor. 
 
وأوضح التقرير  أن معامل التأثير رقم يمنح للمجلة العلمية لقياس مستوى المجلة يعتمد على عدد البحوث المنشورة فى المجلة وعلى الاستشهادات لهذه الأبحاث، وكلما كان رقم المعامل مرتفع كلما كان مستوى المجلة العلمى أعلى، موضحا أن النشر العلمى فى مصر تقدم خلال عام 2018 بنسبة قدرها 17.1% مقارنة بنشر عام 2017، وبمعدل نشر بحث كل 24 دقيقة، حيث بلغ نشر عام 2018 عدد 21446 بحث.
 
والجدير بالذكر أن عدد المجلات والمؤتمرات المدرجة في منصة Scopus  بلغ 37500 مجلة ومؤتمر عالمي ويقاس مستوى المجلة بمعامل CiteScore، بينما بلغ عدد المجلات المدرجة في منصةWeb of Science / JCR  عدد 12270 مجلة ويقاس مستوى المجلة في هذه المنصة بمعامل التأثير Journal Impact Factor.
 
وأشار التقرير إلى الدور المتميز لبنك المعرفة المصرى فى مساعدة مجلات الجامعات المصرية ورفع بعضها على منصة بنك المعرفة وعقد ورش عمل متخصصة لرؤساء تحرير المجلات المحلية لتصبح المجلات مفهرسة عالمياً، ولقد حاضر فيها خبراء من دور النشر العالمية مثل Taylor & Francis, Elsevier, Nature, Springer, Clarivate وغيرهم لرفع مستوى هذه المجلات لتصل إلى العالمية.
 
ووافقت مؤسسة Clarivate الأمريكية على ضم 36 مجلة مصرية محلية فيEmerging Journals  يتم حساب استشهادات تمهيداً لوضع معامل تأثير لهم. وقد تم استخدام أدوات النشر الإلكترونية المسايرة للمعايير الدولية ببوابة بنك المعرفة المصري مع توفير الــDOI لكل مقالة فأصبح لعدد 8 مجلات معامل تأثير تتبع المعايير العالمية.

 


مجلات علمية

بحث علمى

التعليم العالى

بنك المعرفة المصرى

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