تفاصيل العقوبات الأخطر ..8 إيرانيين ومرشد تحت مقصلة عقوبات ترامب..تعرف عليهم

كتبت : إسراء أحمد فؤاد

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، الاثنين، أمرا تنفيذيا يفرض عقوبات جديدة على إيران، وذلك وسط تصاعد التوتر بين البلدين، وقال أن العقوبات، تأتى ردا على إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة الأسبوع الماضى.

ويرصد اليوم السابع أسماء 8 شخصيات، بالاضافة إلي المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، جاءت فى الأمر الذى وقع ترامب، كما لوح الأخير بفرض عقوبات على وزير الخارجية، أيضا محمد جواد ظريف الأسبوع المقبل.

- الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي ومكتبه

- العميد علي رضا تنكسيري قائد بحرية الحرس الثورى

- العميد أمير علي حاجي زاده قائد القوات الجيوفضائية بالحرس الثورى

- العميد محمد باكبور قائد القوات البرية بالخرس الثورى

بالاضافة إلى 5 قيادات من قوات بحرية الحرس الثورى، وهم :

- عباس غلامشاهب

- رمضان زيراهي

- يدالله بادين

- منصور روانكار

- علي عظمايي