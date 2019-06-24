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تعرف على 8 قواعد تستند اليها المحاكم المصرية فى تقدير قيمة رفع الدعوى أمامها

الإثنين، 24 يونيو 2019 05:30 م
تعرف على 8 قواعد تستند اليها المحاكم المصرية فى تقدير قيمة رفع الدعوى أمامها أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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حدد قانون المرافعات المدنية والتجارية المصرى رقم 13 لسنة 1968، عدة قواعد يجب تراعيها المحاكم فى مصر عند تقريرها لقيمة رفع الدعوى أمامها.

وتتضمن القواعد التى يجب مراعاتها في تقدير قيمة الدعوى وفقا لنص المادة 37 من قانون المرافعات الأتى:

1- الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلي قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار منياً فإن كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية(1). فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته .

2-الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ علي العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار. أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق.

3-فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة للحكر أو بزيادتها إلي قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة في سنة مضروباً كل منهما في عشرين.

4- دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة.

5- إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة في سند ترتيبه علي أساس مرتب عشرين سنة إذا كان مؤبداً وعلي أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدي الحياة .

6- الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها علي حسب أسعارها في أسواقها العامة .

7- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه ، وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة .

8- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها.

 


قانون المرافعات

المرافعات المدنية والتجارية

قيمة رفع الدعوى

تقديم قيمة دعوى

دعوى الحيازة

دعوى طلب صحة عقد

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