سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 يونيو 2019 05:32 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على مخالفة القيادة برخصة منتهية الصلاحية بقانون المرور الجديد

الإثنين، 24 يونيو 2019 05:00 ص
تعرف على مخالفة القيادة برخصة منتهية الصلاحية بقانون المرور الجديد المرور-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن قانون المرور الجديد مجموعة من المواد والعقوبات حفاظًا على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية، وإلزام قائدى المركبات بها للحد من الحوادث، ومنها:

-القيادة برخصة منتهية على الطرق

أقرها القانون ضمن الشريحة الثالثة وفيها خصم 3 نقاط من السائق، ثم دفع غرامة من 500 إلى 1000 جنيه، أو الحبس فى مدة لا تزيد عن شهر أو الالتزام بهاتين العقوبتين ويجوز فيها التصالح.

-عدم استخدام حزام أمان أثناء القيادة

تندرج تلك المخالفة تحت الشريحة الثانية ليتم خصم نقطتين ودفع غرامة من 200 إلى 400 جنيه، ويجوز فيها التصالح خلال 7 أيام، بدفع نصف قيمة الحد الأدنى من العقوبة المالية بإدارة المرور أو بالبريد.

 


مخالفات مرورية

قانون المرور الجديد

الشريحة الثالثة

رخصة منتهية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المرور يضبط 3956 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

السبت، 22 يونيو 2019 12:49 م

تعرف على عقوبة مخالفة الانتظار الخاطئ و السير عكس الاتجاه بقانون المرور

الأحد، 23 يونيو 2019 03:30 ص

مدير المرور يتفقد الطرق السريعة لتأمين رحلات المواطنين

الأحد، 23 يونيو 2019 08:14 ص

رادار المرور يضبط 1932 لسيارات تسير بسرعات جنونية على الطرق العامة

الأحد، 23 يونيو 2019 08:27 ص

المرور: أعمال تطوير وتوسعة شارع ترعة المريوطية وترسا بالجيزة

الأحد، 23 يونيو 2019 10:58 ص

المرور يضبط 3640 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الأحد، 23 يونيو 2019 12:29 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
في عيد ميلاده 32.."سوبر كورة" يرصد بالصور أبرز 10 محطات فى حياة البرغوث

في عيد ميلاده 32.."سوبر كورة" يرصد بالصور أبرز 10 محطات فى حياة البرغوث

زلزال بقوة 5.5 درجة بمقياس ريختر يضرب شرق اليابان

زلزال بقوة 5.5 درجة بمقياس ريختر يضرب شرق اليابان

الصحة: الإفراط فى تناول الدهون الحيوانية يسبب سرطان الثدى

الصحة: الإفراط فى تناول الدهون الحيوانية يسبب سرطان الثدى

أحمد ناجي: خطأ وحيد لمحمد الشناوي في مباراة الافتتاح ويستحق 99%

أحمد ناجي: خطأ وحيد لمحمد الشناوي في مباراة الافتتاح ويستحق 99%

لعنة لقب ملكات الجمال ..جرائم قتل صدمت العالم..مونيكا سبير..فجرت أزمة انعدام الأمن وعاصفة احتجاجات شعبية بفنزويلا.. جينيفير راميريز تركت جثتها بجانب طفلها أكثر من 100 ساعة..وخينيسيس كارمونا قتلت أثناء احتجاجات

لعنة لقب ملكات الجمال ..جرائم قتل صدمت العالم..مونيكا سبير..فجرت أزمة انعدام الأمن وعاصفة احتجاجات شعبية بفنزويلا.. جينيفير راميريز تركت جثتها بجانب طفلها أكثر من 100 ساعة..وخينيسيس كارمونا قتلت أثناء احتجاجات

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اليوم السابع: أجيرى يستعين بـ "خطة ليفربول" أمام الكونغو

اليوم السابع: أجيرى يستعين بـ "خطة ليفربول" أمام الكونغو

للإيجار.. لافتات منتشرة بشوارع العاصمة بعد تراجع الإقبال على شراء العقارات .. ارتفاع الأسعار يدفع المواطنين للبحث عن شقق بالإيجار القديم والجديد.. وخبراء: توقعات باستمرار تراجع بيع الوحدات الفاخرة

للإيجار.. لافتات منتشرة بشوارع العاصمة بعد تراجع الإقبال على شراء العقارات .. ارتفاع الأسعار يدفع المواطنين للبحث عن شقق بالإيجار القديم والجديد.. وخبراء: توقعات باستمرار تراجع بيع الوحدات الفاخرة

المالية: تحويل الدعم العينى إلى نقدى يخضع لدراسة شديدة من الوزارات المعنية

المالية: تحويل الدعم العينى إلى نقدى يخضع لدراسة شديدة من الوزارات المعنية

مرشح أردوغان فى اسطنبول يقر بالخسارة ويعلن هزيمته أمام أكرم أوغلو

مرشح أردوغان فى اسطنبول يقر بالخسارة ويعلن هزيمته أمام أكرم أوغلو

طقس رابع أيام الصيف.. اعرف توقعات حالة الجو ودرجات الحرارة بمصر غدا

طقس رابع أيام الصيف.. اعرف توقعات حالة الجو ودرجات الحرارة بمصر غدا

"صور" مصر Vs روسيا.. كيف تنوعت اللقطات بين افتتاح كان 2019 و مونديال 2018 ؟

"صور" مصر Vs روسيا.. كيف تنوعت اللقطات بين افتتاح كان 2019 و مونديال 2018 ؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة