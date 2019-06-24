تعرف على مخالفة القيادة برخصة منتهية الصلاحية بقانون المرور الجديد

كتب عبد الرحمن سيد

تضمن قانون المرور الجديد مجموعة من المواد والعقوبات حفاظًا على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية، وإلزام قائدى المركبات بها للحد من الحوادث، ومنها:

-القيادة برخصة منتهية على الطرق

أقرها القانون ضمن الشريحة الثالثة وفيها خصم 3 نقاط من السائق، ثم دفع غرامة من 500 إلى 1000 جنيه، أو الحبس فى مدة لا تزيد عن شهر أو الالتزام بهاتين العقوبتين ويجوز فيها التصالح.

-عدم استخدام حزام أمان أثناء القيادة

تندرج تلك المخالفة تحت الشريحة الثانية ليتم خصم نقطتين ودفع غرامة من 200 إلى 400 جنيه، ويجوز فيها التصالح خلال 7 أيام، بدفع نصف قيمة الحد الأدنى من العقوبة المالية بإدارة المرور أو بالبريد.