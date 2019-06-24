تعرف على كيفية استخراج شهادة التحركات من مصلحة الجوازات والهجرة

كتب محمود عبد الراضي

يحرص البعض على الذهاب لمصلحة الجوازات والهجرة لاستخراج شهادة تحركات لتقديمها للجهات المعنية، ويقدم "اليوم السابع" شرحا للقراء لكيفية استخراج هذه الشهادة والإجراءات المتبعة:

المستندات والأوراق المطلوبة:

طلب من صاحب الشأن مرفق به صورة طبق الأصل من جواز السفر أو بطاقة إثبات الشخصية.

الرسوم والمبالغ المطلوبة :

40 قـرشاً رسـم طابـع شـرطة على طلب استخراج الشهادة بالنسبة للمصريين.

5 جنيهات رسم تنميه موارد إذا كان المطلوب عنه الشهادة أجنبياً.

190 قرشا إجمالي رسوم نسخ الشهادة بالإضافة إلي 50 قرشاً عن كل سنة يطلب عنها التحركات وكذا تحصيل 50 قرشاً أخري رسم سنة زائدة.

إجراءات تأدية الخدمة :

يتم إصدار شهادات التحركات إلى من يطلبها من صاحب الشأن بالبيانات المتاحة بمصادر بالإدارة العامة للجوازات المختلفة للمواطنين، والأجانب لتقديمها للجهات الرسمية بعد التقدم بطلبات لإدارة المراقبة ( إختصاص أصيل ) أو أحد مكاتب الجوازات الإقليمية بجميع أنحاء الجمهورية بإستثناء المنطقة المركزية.

أن يقدم الطلب من صاحب الشأن أو وكيله الرسمى أو الممثل القانونى موضحاً به كافة بيانات الشخص المطلوب عنه الشهادة كالأسم كاملاً و الجنسية وتاريخ ومحل الميلاد.

إذا كانت الشهادة ستقدم لإحدى المحاكم المختلفة بأنواعها فيتعين تقديم تصريح من تلك المحكمة بالفترة المطلوبة لإدارة الشئون القانونية بالإدارة العامة للجوازات لفحصه وإعداد الرد.

إذا كانت الشهادة ستقدم للنيابة العامة فيتعين تقديم تصريح منها ثم تقدم الأوراق لفحصها بمعرفة إدارة المراقبة وإعداد الرد.