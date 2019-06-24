سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 يونيو 2019 03:45 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على كيفية استخراج رخصة لمصنع أعلاف أو مزرعة مواشى بالفيوم

الإثنين، 24 يونيو 2019 02:40 م
تعرف على كيفية استخراج رخصة لمصنع أعلاف أو مزرعة مواشى بالفيوم مصنع أعلاف - أرشيفية
الفيوم رباب الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

إذا كنت تفكر فى عمل مصنع للأعلاف أو مزرعة مواشى بمحافظة الفيوم فإن أولى خطواتك ستكون بالتوجه إلى إدارة الإنتاج الحيوانى بمديرية الزراعة فى المبنى المقابل لديوان عام المحافظة.

وصرح المهندس أيمن نعمان مدير الإدارة أن الإدارة تقوم بحصر أوجه الأنشطة المختلفة فى مجال إنتاج الدواجن والحيوانات بالإضافة إلى استخراج تراخيص المزارع ومصانع الأعلاف ومحلات تداول الأعلاف ومكوناتها ومتابعاتها.

وصرح المهندس حسن جودة وكيل وزارة الزراعة بالفيوم أن المديرية تلعب دورا فاعلا للنهوض بقطاع الزراعه بالمحافظة، حيث قامت المديرية من 2019/1/1 حتى 2019/6/1 بإستخراج وتجديد تراخيص كارات ماشية لـ 123 كاره وجارى استخراج 35 رخصه وكذلك استخراج وتجديد تراخيص لمزارع دواجن لـ 92 مزرعة وجارى استخراج 21 رخصه، وأيضا استخراج وتجديد تراخيص 42 محل أعلاف وجارى استخراج12 رخصه.

وأضاف جودة أنه تم المرور على مصانع الأعلاف بالمحافظة ومتابعة العمل بها والتأكد من تدوين الإنتاج فى سجلات المصنع بانتظام كما تم الإشتراك مع مباحث التموين فى تقديم التقرير الفنى فيما تم ضبطه من الأعلاف والمواد الخام الداخلة فى الأعلاف الداجنى والإنتاج الحيوانى وذلك الاشتراك مع مباحث المسطحات فى ضبط محلات الأعلاف ومزارع الدواجن وكارات المواشى الغير مرخصة وعمل المحاضر اللازمة لها.

ولفت وكيل وزارة الزراعة إلى أنه يتم عمل اجتماع شهرى خاص بمرض الفاشيولا المشترك بين الإنسان والحيوان بالاشتراك مع كل من مديرية الصحة والطب البيطرى والرى والموارد المائية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

كما يتم الاشتراك مع كلية زراعة الفيوم والقاهره فى مشروع تصنيع الألبان والتطبيق العلمى وعمل ندوات بهذا الشأن فى كل من قرية فانوس التابعه لمركز طاميه والناصريه التابعه لمركز الفيوم.

 

 


الفيوم

محافظة الفيوم

مديرية الزراعة بالفيوم

مصانع الأعلاف بالفيوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الزراعة بالفيوم: 40% من المستفيدين بمشروع البتلو "سيدات"

السبت، 09 سبتمبر 2017 12:08 م

افتتاح المؤتمر الدولى السابع للتنمية الزراعية المتواصلة بزراعة الفيوم

الإثنين، 06 مارس 2017 02:09 م

بالفيديو والصور.. حصاد أول يوم دراسى بالمحافظات.. هروب جماعى وتدخين السجائر بالدقهلية وأسوان.. ومحافظ المنوفية يحيل 65 مدرسا وإداريا للتحقيق.. ومصرع 3طلاب وإصابة 10 فى انقلاب جرار زراعى بالفيوم

الأحد، 25 سبتمبر 2016 02:04 م

كلية الزراعة بالفيوم تنظم ملتقى التوظيف السادس لخريجى الكلية

الأربعاء، 20 أبريل 2016 10:13 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"خلى بالك من الجو".. ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف: أجواء شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.. والعظمى بالقاهرة تبلغ 39 درجة غدا.. الارتفاع يستمر لنهاية الأسبوع وقد يصل لـ 45 درجة

"خلى بالك من الجو".. ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف: أجواء شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.. والعظمى بالقاهرة تبلغ 39 درجة غدا.. الارتفاع يستمر لنهاية الأسبوع وقد يصل لـ 45 درجة

كبار المنتخب يتدخلون لـ"لم الشمل" قبل مواجهة الكونغو.. عبدالله السعيد والحاوى وصلاح يطالبون لاعبى الفراعنة بإغلاق صفحة الانتقادات.. نجم ليفربول: لا يوجد مبرر لضياع اللقب.. وأجيرى يطبق طريقة ليفربول أمام الفهود

كبار المنتخب يتدخلون لـ"لم الشمل" قبل مواجهة الكونغو.. عبدالله السعيد والحاوى وصلاح يطالبون لاعبى الفراعنة بإغلاق صفحة الانتقادات.. نجم ليفربول: لا يوجد مبرر لضياع اللقب.. وأجيرى يطبق طريقة ليفربول أمام الفهود

س و ج.. هل يتسبب الأهلى فى شطب الهارب سليمانى كوليبالى؟

س و ج.. هل يتسبب الأهلى فى شطب الهارب سليمانى كوليبالى؟

صور.. البرلمان يوافق نهائيا على قانون علاوة الموظفين ومنحة العاملين بقطاع الأعمال

صور.. البرلمان يوافق نهائيا على قانون علاوة الموظفين ومنحة العاملين بقطاع الأعمال

مدبولى من ألمانيا: الرئيس السيسى كان له دور حاسم فى عودة شركة مرسيدس لمصر

مدبولى من ألمانيا: الرئيس السيسى كان له دور حاسم فى عودة شركة مرسيدس لمصر

موعد مباراة مصر والكونغو فى بطولة امم افريقيا 2019

موعد مباراة مصر والكونغو فى بطولة امم افريقيا 2019

صاحب تصميم تميمة "أمم أفريقيا" يكشف تفاصيل خروجها للنور.. استغرقت 15 يوما لإنجازها بعد موافقة اتحاد الكرة والكاف.. "أبو العطا": صممنا تماثيل صغيرة منها لتوزيعها هدايا.. ونحت 10 بالحجم الكبير ووضعها فى الملاعب

صاحب تصميم تميمة "أمم أفريقيا" يكشف تفاصيل خروجها للنور.. استغرقت 15 يوما لإنجازها بعد موافقة اتحاد الكرة والكاف.. "أبو العطا": صممنا تماثيل صغيرة منها لتوزيعها هدايا.. ونحت 10 بالحجم الكبير ووضعها فى الملاعب

العالم يهنئ المعارضة التركية بعد ملحمة الصمود أمام الديكتاتور فى اسطنبول.. الصحافة العالمية تصف النتيجة بـ"تحول فى الهيمنة".. توقعات بسلسلة انشقاقات داخل الحزب الحاكم.. وتكهنات بمرحلة جديدة من الصراع على السلطة

العالم يهنئ المعارضة التركية بعد ملحمة الصمود أمام الديكتاتور فى اسطنبول.. الصحافة العالمية تصف النتيجة بـ"تحول فى الهيمنة".. توقعات بسلسلة انشقاقات داخل الحزب الحاكم.. وتكهنات بمرحلة جديدة من الصراع على السلطة

شاهد فى دقيقة.. كان 2019..7 معلومات عن منتخب تونس "نسور قرطاج"

شاهد فى دقيقة.. كان 2019..7 معلومات عن منتخب تونس "نسور قرطاج"

بعد سقوطه باسطنبول.. كف السيسى تزين "قفا" أردوغان بكاريكاتير اليوم السابع

بعد سقوطه باسطنبول.. كف السيسى تزين "قفا" أردوغان بكاريكاتير اليوم السابع

أفريقيا أرض الأساطير.. عبيدى بيليه يسعى لتحقيق حلم غانا بأقدام أبنائه

أفريقيا أرض الأساطير.. عبيدى بيليه يسعى لتحقيق حلم غانا بأقدام أبنائه

كوت ديفوار تبدأ رحلة استعادة الهيبة فى القارة السمراء أمام جنوب أفريقيا.. زاها ونيكولاس بيبى يعوضان غياب النجوم بعد أسوأ مشاركة فى الـكان.. والتاريخ يدعم "الأولاد" لتحقيق الفوز ومزاحمة المغرب على صدارة المجموعة

كوت ديفوار تبدأ رحلة استعادة الهيبة فى القارة السمراء أمام جنوب أفريقيا.. زاها ونيكولاس بيبى يعوضان غياب النجوم بعد أسوأ مشاركة فى الـكان.. والتاريخ يدعم "الأولاد" لتحقيق الفوز ومزاحمة المغرب على صدارة المجموعة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة