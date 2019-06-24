تعرف على كيفية استخراج رخصة لمصنع أعلاف أو مزرعة مواشى بالفيوم

الفيوم رباب الجالى

إذا كنت تفكر فى عمل مصنع للأعلاف أو مزرعة مواشى بمحافظة الفيوم فإن أولى خطواتك ستكون بالتوجه إلى إدارة الإنتاج الحيوانى بمديرية الزراعة فى المبنى المقابل لديوان عام المحافظة.

وصرح المهندس أيمن نعمان مدير الإدارة أن الإدارة تقوم بحصر أوجه الأنشطة المختلفة فى مجال إنتاج الدواجن والحيوانات بالإضافة إلى استخراج تراخيص المزارع ومصانع الأعلاف ومحلات تداول الأعلاف ومكوناتها ومتابعاتها.

وصرح المهندس حسن جودة وكيل وزارة الزراعة بالفيوم أن المديرية تلعب دورا فاعلا للنهوض بقطاع الزراعه بالمحافظة، حيث قامت المديرية من 2019/1/1 حتى 2019/6/1 بإستخراج وتجديد تراخيص كارات ماشية لـ 123 كاره وجارى استخراج 35 رخصه وكذلك استخراج وتجديد تراخيص لمزارع دواجن لـ 92 مزرعة وجارى استخراج 21 رخصه، وأيضا استخراج وتجديد تراخيص 42 محل أعلاف وجارى استخراج12 رخصه.

وأضاف جودة أنه تم المرور على مصانع الأعلاف بالمحافظة ومتابعة العمل بها والتأكد من تدوين الإنتاج فى سجلات المصنع بانتظام كما تم الإشتراك مع مباحث التموين فى تقديم التقرير الفنى فيما تم ضبطه من الأعلاف والمواد الخام الداخلة فى الأعلاف الداجنى والإنتاج الحيوانى وذلك الاشتراك مع مباحث المسطحات فى ضبط محلات الأعلاف ومزارع الدواجن وكارات المواشى الغير مرخصة وعمل المحاضر اللازمة لها.

ولفت وكيل وزارة الزراعة إلى أنه يتم عمل اجتماع شهرى خاص بمرض الفاشيولا المشترك بين الإنسان والحيوان بالاشتراك مع كل من مديرية الصحة والطب البيطرى والرى والموارد المائية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

كما يتم الاشتراك مع كلية زراعة الفيوم والقاهره فى مشروع تصنيع الألبان والتطبيق العلمى وعمل ندوات بهذا الشأن فى كل من قرية فانوس التابعه لمركز طاميه والناصريه التابعه لمركز الفيوم.