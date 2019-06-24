تعرف على طريقة الحجز فى مشروع 306 لوحدات الطعام التابع لـ"تحيا مصر"

كتب محمد مجدى السيسى

أعلن أحمد مصطفى مدير عام الشركة المنفذة للمشروع للجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، شروط وخطوات تقديم الشباب لمشروع شارع 306 لوحدات الطعام بمختلف محافظات الجمهورية.

وقال "مصطفى" فى كلمته خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن عملية الاختيار تتم الكترونيا عن طريق الموقع الالكتروني street306، لتحقيق مبدأ النزاهة والشفافية، لافتا الى أن الشاب يتم دعمه بكافة الخدمات والمرافق اللازمة لبدء مشروعه، فضلا عن حملات التسويق في الصحف والمواقع الاخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكان أسامة الشافعي رئيس مجلس إدارة شركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة، الذراع الاستثماري لصندوق تحيا مصر والمسئولة عن تنفيذ شارع 306 لوحدات الطعام بمختلف محافظات الجمهورية، قد أعلن عن قرب افتتاح ٥ مواقع جديدة من المشروع خلال الفترة المقبلة، في طنطا وشيراتون ودمياط والدقي والسويس.

هذا وقد استمعت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، لوفد الشركة القابضة صندوق تحيا مصر حول ما تم انجازه في مشروع شارع ٣٠٦، الذي دشنه الصندوق لدعم الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومواجهة شبح البطالة.