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تعرف على شروط الحصول على الوحدات الصناعية الجديدة بالعاشر من رمضان

الإثنين، 24 يونيو 2019 02:05 م
تعرف على شروط الحصول على الوحدات الصناعية الجديدة بالعاشر من رمضان مصانع-صورة ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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بعد فتح باب التقدم لحجز المصانع الجديدة، فى العاشر من رمضان، ينشر "اليوم السابع" أهم الشروط للتقدم للحصول على الوحدات، وهي:
 
- لا يقل سن المتقدم عن 21 سنة كامل الأهلية للتصرف بالتعاقد.
 
 - يكون لديه خبرة عملية سابقة وأن لا يكون المتقدم موظفاً بالحكومة أو أي من هيئاتها أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو من العاملين لدى القطاع الخاص المؤمن عليهم.
 
-  إذا كان موظفاً فيلتزم بتقديم استقالته فور تخصيص الوحدة له- للتفرغ لإدارتها والعمل فيها.
 
- أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها.
 
- الوحدات متاحة بقطاعات الهندسية،  الكيماوية، والبتروكيماويات، الصناعات النسيجية، الصناعات الغذائية مع أولوية في التخصيص للصناعات المغذية للصناعات الهندسية).
 
-سحب كراسة شروط مقابل ألفين جنيه فقط لا ترد.
 
 - المصانع كاملة التجهيزات والمرافق (مياه، صرف، كهرباء) كمرحلة الأولى من المجمعات الصناعية بمدينة العاشر من رمضان.

جهاز المشروعات

المشروعات الصغيرة

المصانع الجديدة

اخبار الاقتصاد

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