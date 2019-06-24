تعرف على خطة "زراعة" الوادى الجديد لمكافحة فئران الحقول

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلنت الإدارة الزراعية بمركز بلاط ، بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن تشكيل لجان مقاومة لمكافحة فئران الغيط والقوارض بالحقول الزراعية بالمركز وقراه، استكمالا لبرنامج مكافحة القوارض، الذى يجرى تنفيذه حاليا عقب الانتهاء من الموسم الشتوى، باعتبار هذه الفترة مناسبة تماما للقضاء على القوارض.

وأكد المهندس بخيت عبد السلام ،مدير إدارة بلاط الزراعية بالوادي الجديد، أن عملية المقاومة تتم من خلال ثلاث لجان إحداهما فى قرية الزيات، ولجنة تغطى مدينة بلاط والقرى التابعة لها، واللجنة الثالثة تعمل في مناطق تنيدة، وأولاد عبد الله والبشندى، مشيرًا الى أن عمل هذه اللجان يستمر دون توقف حتى نهاية البرنامج.