تعرف على المواد والمركبات المدرجة بالقسم الأول والثانى بجدول المخدرات

كتب إبراهيم قاسم

تدمر المواد المخدرات والمنشطات خلايا المخ، وتؤثر على الحالة النفسية والصحية الخاصة بمتعاطيها، ونظرا لخطورتها على الصحة العامة قررت الدولة حظر بيعها او تداولها ومعاقبة من يقوم بالاتجار فيها حتى وصلت العقوبة إلى حد الإعدام.

وقسم قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، المواد المخدرة والمنشطات إلى قسمين من حيث درجة خطورتها وئلمركبات الخاصة بها .

ويتضمن القسم الأول :

كوكايين :

كافة مستحضرات الكوكايين المدرجـة فـى دسـاتير الأدويـة، والتـى تحتـوى علـى أكـثر مـن 0,1% مـن الكـوكايين، سـواء صنعـت مـن أوراق الكـوكا (خلاصتها السائلة أو صبغتها) أو من الكوكايين ومخففات الكوكايين فى مادة غير فعالة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها .

هيروين:

ثانى استيل مورفين بذاته أو مخلوطا أو مخففا فى أى مادة كانت درجة تركيزها وبأى نسبة .

كما يتضمن القسم الثانى:

ايتورفين، اثيل مثيل التيمامبيوتين، استيل مثيادول، اسيتورفين، أكيجونين، أوكسيكودون، أوكسيمورفون، أوكسيد المورفين، الأفيون، الفا برودين، الفا استيل مثيادول، الفا ميبرودين، الفا مثيادول، الليل برودين، امفيتامين، أموباربتيال، انيليريدين، ايثوكسيريدين، ايتونيتازين، هيدروكودون، هيدروكسى بيتيدين، هيدرومورفون، هيدرومورفينول.

أيزوميثادون بثيدين، وسيط البيتدين ألف، وسيط البيتدين ب، بثيدين وسيط ج، بسيلوسيين، بروبيريدين، بروهيبتازين بيريتراميد، بيزيتراميد ينزيثيدين، بنزويل مورفين، بنزيل مورفين، بيتا استيل ميثادول، بيتا برودين، بيتا مييرودين، بيتا ميثادول بيمينودين بوتالبيتال، ثلاثتى ميبريدين، ثنائى اثيل الثيامبوتين، ثنائى أوكسافيتيل، بيوتيرات، ثنائى بيبانون، ثنائى هيدرومورفين، ثنائى فينو كسيلات.

ثنائى فينو كوسين، ثنائى ميثيل التيامبيوتين، ثنائى مفيبتانول، ثنائى مينر كسادول، ثيباكون – Thebacon مثيل، ثيبايين جلوتيثميد، الحشيش، ديكسا مفيتامين، دكسترومواميد، دورتبانول، ثنائى أمبروميد، ديزومورفين، راسيموراميد Racemoramide ،راسيمورفان، راسيميثورفان.

سيكوبا ربيتال، فينادوكسون، فينازرسين، فينامبروميد فنتانيل، فينوبيريدين، فينومورفان، فيوريثدين، كلونيتازين، كودوكسيم، كيتوبيميدون، (+) ليسرجيد، ليفورفانول، ليفوفنياسيل، مورفان، ليفوموراميد، ليفوميثورفان.