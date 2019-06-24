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ترامب يبعث رسالة "ودية" لزعيم كوريا الشمالية ردا على رسالة سابقة

الإثنين، 24 يونيو 2019 07:35 م
ترامب يبعث رسالة "ودية" لزعيم كوريا الشمالية ردا على رسالة سابقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون
رويترز

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه بعث "رسالة ودية للغاية" إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، ردا على تهنئة بعث بها كيم إليه الأسبوع الماضي بمناسبة عيد ميلاده.

 

ويأتي تبادل الرسائل في الوقت الذي ما زال فيه الخلاف قائما بين البلدين بشأن مستقبل برنامج كوريا الشمالية النووي وقبل توجه ترامب يوم الأربعاء، في جولة آسيوية تشمل كوريا الجنوبية.

 

وقال ترامب إن الرسالة التي تلقاها الأسبوع الماضي من كيم تضمنت تهنئة بعيد ميلاده.

 

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان "إن المراسلات بين الزعيمين مستمرة".

 

وعلى الرغم من التوترات بشأن طموحات بيونجيانج النووية، يؤكد ترامب أن علاقته بكيم طيبة.

 

وقال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أمس الأحد، إنه يأمل أن تؤدي رسالة بعث بها ترامب إلى كيم إلى تمهيد الطريق أمام استئناف المحادثات النووية المتوقفة.

 

وقال ترامب للصحفيين خلال مناقشته فرض عقوبات جديدة على إيران إن "كوريا الشمالية ينتظرها مستقبل باهر".

 

 


ترامب

امريكا

كوريا الشمالية

رسالة

ايران

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