تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.06% خاسرة 6.34 نقطة، لتصل إلى مستوى 10545.09 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 11.5 مليون سهم بقيمة 54.6 مليون ريال قطرى عبر 1605 صفقة، وارتفع 19 سهما، وانخفض 16 سهما، واستقرت 6 أسهم.

وتراجعت 4 قطاعات على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.56%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.2%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 2.42%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.32%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.14%.