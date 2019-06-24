تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات الاثنين

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.80% خاسرا 69.70 نقطة ليصل إلى مستوى 8669.46 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.27% رابحا 9.97 نقطة ليصل إلى مستوى 3750.17 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 30.1 مليون سهم بقيمة 707 مليون ريال، وارتفعت أسهم 25 شركة، فيما تراجعت 123 شركة.

وتراجع 17 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.64%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.92%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.98%، يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.83%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.56%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.51%.

وجاء سهم "مهارة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 5.16%، ثم ميدغلف للتأمين بنسبة 2.50%، ثم شمس بنسبة 2.24%، فيما تصدر سهم "زين السعودية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.22% ثم الاتحاد بنسبة 3.08%، ثم وفرة بنسبة 2.88%.