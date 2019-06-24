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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام تعاملات الاثنين

الإثنين، 24 يونيو 2019 02:56 م
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام تعاملات الاثنين بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.6% خاسرا 140.19 نقطة ليغلق عند مستوى 8598.97 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.25% خاسرا 84.23 نقطة ليغلق عند مستوى 3654.17 نقطة.
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 138 مليون سهم بقيمة 4.4 مليار ريال، وارتفعت أسهم 27 شركة، فيما تراجعت 151 شركة. 
 
وتراجع 17 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 3.15%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.87%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.81%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.55%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.20%، ثم قطاع الرعاية الصحية والنقل بنسبة 1%.
 
وجاء سهم "مهارة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.88%، ثم الإعادة السعودية بنسبة 2.72%، ثم السعودى الفرنسى بنسبة 2.50%، فيما تصدر سهم "زين السعودية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 6.65% ثم سامبا بنسبة 3.75%، ثم الاتصالات بنسبة 3.75%.

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