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تداول 31 ألف طن ألومنيوم و 388 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

الإثنين، 24 يونيو 2019 10:36 ص
تداول 31 ألف طن ألومنيوم و 388 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر - أرشيفية
السويس السيد فلاح

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أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانىء الهيئة 21 سفينة وتم تداول 31 ألف طن ألومنيوم و 388 شاحنة بضائع و 198 سيارة حيث شملت حركة الواردات 31 ألف طن المونيوم و 162 شاحنة و 132 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 226 شاحنة بضائع و(66) سيارة .

و من المنتظر أن يستقبل ميناء سفاجا اليوم أربع سفن وهى القاهرة، الحرية1، بوسيدون اكسبريس ،Alfaa bulker بينما تغادر السفينتين امانة والنوى اكسبريس فيما غادر الميناء بالأمس أربع سفن وهى الحرية1،القاهرة، بوسيدون اكسبريس ،Moseldjk كما يستقبل ميناء نويبع السفينتين ايلة وبريدج فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين ايلة وسينا وغادرت السفينتين ايلة وبريدج .

 

 

 


موانى البحر الاحمر

ميناء نويبع

القاهره

ميناء سفاجا

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