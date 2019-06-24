تحقيقات مقتل شاب على يد صديقه: "سدد له طعنات لمطالبته برد 100 جنيه"

كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة تفاصيل مقتل عامل على يد صديقه بالعجوزة بسبب خلافات مالية، حيث تبين أن المتهم كان افترض مبلغ مالى قدره 100 جنيه من المجنى عليه وماطل فى ردها إليه.

وتابعت التحقيقات، أن المجنى عليه تقابل مع المتهم بالقرب من محل سكنه بدائرة قسم شرطة العجوزة، وطلب منه رد المبلغ المالى الذي سبق وأن اقترضه منه، فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورات الى اشتباك بالأيدي.

واضافت التحقيقات، أن المتهم سدد عدة طعنات نافذة لصديقه من سلاح أبيض، أسفرت عن إصابته بجروح غائر فى منطقة البطن، فسقط على الأرض غارقًا فى دمائه، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل نقله للمستشفى.

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تلقى قسم شرطة العجوزة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص، بمنطقة ميت عقبة، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه "عاطل"، توجه لمطالبة صديقه "عاطل، برد مبلغ 100 جنيه اقترضها منه، إلا أن المتهم ماطله فى إعادتها، ونشبت بينهما مشادة كلامية، مما دفع المتهم لتسديد طعنات له بسكين.