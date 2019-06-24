تحطم مقاتلتين من طراز "يوروفايتر" شمال شرق ألمانيا بعد اصطدامهما (تحديث)

برلين (أ ش أ)

أعلنت القوات الجوية الألمانية اليوم الاثنين، تحطم طائرتين عسكريتين من طراز "يوروفايتر" فى ولاية "مكلنبورج فوربومرن" شمال شرق البلاد، ما أسفر عن مقتل اثنين من طاقميهما.

وذكر موقع "دويتشه فيله" الألمانى أن اثنين من الأشخاص الأربعة الذين كانوا على متن الطائرتين قفزا بالمظلات إلى بر الأمان، مؤكدا تحطم الطائرتين في حقل بالقرب من مدينة جاردينج على ساحل بحر الشمال.

وقال متحدث باسم الجيش الألمانى إن خبراء الطيران يدرسون حطام الطائرة، لمحاولة تحديد سبب التحطم.

من جانبها ذكرت "سكاى نيوز" أن مقاتلتين للجيش الألمانى من طراز "يوروفايتر" تحطمتا بعد اصطدامهما فى الجو شمالى البلاد، اليوم الاثنين، حسبما أعلنت القوات الجوية.

ورغم الحادث، تمكن الطياران من الخروج من المقاتلتين، وقفزا باستخدام المظلات.

وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية فى ولاية مكلنبرج فوربوميرن: "أستطيع أن أؤكد وقوع حادث لطائرتين شمالى ألمانيا".

وأوردت محطة "أوستسيفيلى" الإذاعية أن مقاتلتين من طراز "يوروفايتر" اصطدمتا ظهرا، قرب بحيرة موريتز على بعد نحو 100 كيلومتر إلى الشمال من برلين.

وظهر فى مقطع مصور تم تداوله على الإنترنت بعد الحادث، تصاعد عمودى دخان من الأرض.

وذكرت صحيفة "شفيرين فولكسزيتونج" اليومية أن الحطام المتساقط تسبب فى حرائق غابات، وربما ضرب مناطق مأهولة.