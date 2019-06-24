تحرير 38 مخالفة تموينية فى حملة لـ"حماية المستهلك" ببنى سويف

بنى سويف - أيمن لطفى

ناقش المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف اليوم الإثنين، تقرير لجنة حماية المستهلك، والتى تختص بتحقيق الانضباط فى السوق ومنع التلاعب والغش التجارى وضبط السلع المخالفة أو منتهية الصلاحية والحيلولة دون احتكار السلع التموينية والأساسية، والعمل على توفيرها بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين.

وكشف التقرير الذى عرضه السكرتير العام المساعد اللواء تامر أبو النجا، أن اللجنة نفذت حملة تموينية بدائرة مركز ومدينة ببا، تمكنت خلالها من تحرير 38 مخالفة متنوعة شملت: 16 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و18 محضر لعدم وجود شهادات صحية، و4 محاضر متضمنة "حيازة زيت تموينى غير مصرح باستخدامه، وذبح خارج المجزر الحكومى، وعدم تغطية اللحوم بالشاش، وبيع مثلجات بدون ترخيص، بالإضافة إلى ضبط 10 كجم لحوم مذبوحة خارج المحزر و11 زجاجة زيت طعام".

ومن جانبه أوضح السكرتير المساعد، أن المستشار هانى عبد الجابر قد أصدر "فى وقت سابق" قراراً بتشكيل "لجنة حماية المستهلك" تضم: الرقابة التموينية، حماية المستهلك، مباحث التموين، الصحة، والطب البيطرى وبإشراف وتنسيق كامل مع إدارات التفتيش والمتابعة بديوان المحافظة، بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمنى لضبط كافة الأسواق بالمدن والقرى.