تحذير بشأن أرباح دايملر يضغط على أسهم أوروبا والأنظار على قمة العشرين

رويترز

تراجعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين بفعل تحذير بشأن الأرباح من شركة دايملر الألمانية المنتجة لسيارات مرسيدس بنز، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون قمة مجموعة العشرين المقررة هذا الأسبوع، والتي تجمع بين زعيمي الولايات المتحدة والصين بعد جمود طويل في المحادثات بين الجانبين.

وانخفضت أسهم دايملر بنسبة 3% بعدما خفضت توقعاتها لأرباح عام 2019 أمس الأحد ورفعت المخصصات الخاصة بمسائل متعلقة بمركبات الديزل بمئات الملايين من اليورو.

وتسبب ذلك في تراجع أسهم عدد من نظرائها ودفع المؤشر داكس الألماني الزاخر بأسهم شركات السيارات للانخفاض بنسبة 0.1 %. وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 0.2 %.

وساهم ارتفاع أسعار النفط في تسجيل مؤشر قطاع الطاقة أداء يفوق المؤشر الرئيسي بارتفاعه 0.5% بعدما قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن من المقرر الإعلان عن عقوبات "كبيرة" على إيران اليوم الاثنين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أمس الأحد إنه لا يسعى للحرب وذلك بعدما حذر قائد عسكري إيراني كبير من أن أي صراع سيندلع في منطقة الخليج قد يتسع بشكل خارج عن السيطرة ويهدد أرواح الجنود الأمريكيين.