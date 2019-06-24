كتب أحمد حسنى

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس متهمين بسرقة شقة سكنية بالتجمع، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا من "رأفت.س"، يفيد بسرقة مبلغ مالى ومصوغات ذهبية من شقته السكنية، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية المتهمين.

ومن خلال التحريات تبين بأنهم "حمادة.ع"، و" هانى. م"، عاملين، وبسؤالهم اعترفا بارتكابهم واقعة السرقة بأسلوب التسلق، ومراقبة المجنى عليه وأسرته، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.