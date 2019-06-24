تجديد حبس متهمين بحيازة المواد المخدرة بالسلام 15 يوما

كتب ــ أحمد حسنى

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس متهمين بحيازة المواد المخدرة بمنطقة النهضة فى السلام، 15 يوماً علي ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات أن المتهمين هم "إسلام.م"، سائق، و"أمير.ع"، واعترف المتهمان أمام النيابة بحيازتهما للمضبوطات، بغرض التعاطى.

وكانت بداية الواقعة، بورود معلومات لقسم شرطة السلام ثان، تفيد بقيام متهمين بترويج المواد المخدرة، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام ثان، من القبض على المتهمين وبحوزتهما "10 قطع حشيش، و5 أكياس استروكس"، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.