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تجديد حبس عامل 15 يوما لشروعه فى قتل طليقته بقليوب

الإثنين، 24 يونيو 2019 02:37 م
تجديد حبس عامل 15 يوما لشروعه فى قتل طليقته بقليوب حبس - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة قليوب الجزئية تجد يد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات لشروعه فى قتل طليقته لرفضها الرجوع إليه.

وكان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد محمود عقل رئيس مباحث قسم قليوب، بورود بلاغا من قسم شرطة قليوب من مستشفى قليوب التخصصى بوصول "ش س أ" 27 عاما ربة منزل مصابة، وتم حجزها للعلاج ولا يمكن استجوابها .

انتقل العميد يحيى راضى مدير المباحث الجنائية بالمديرية لسؤال والد المصابة "سيد ا م" 68 عاما بالمعاش، إتهم طليق نجلته "المصابه" "حسن ف ح" 30 عاما عامل بمقهى، بالصعود لمنزله عن طريق التسلق والتعدى على نجلته بالضرب بسلاح أبيض "مطواه" محدثاً ما بها من إصابات لرفضها الرجوع إليه عقب قيامه بتطليقها .

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم، بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم ضبط السلاح الأبيض المستخدم عبارة عن مطواه وتم التحفظ عليه. تحرر عن ذلك المحضر رقم 4000 جنح قسم شرطة قليوب لسنة 2019م .

 

 


القليوبية

عامل يتعدى على طليقته

سلاح ابيض

محكمة قليوب

قسم شرطة قليوب

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