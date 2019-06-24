تجديد حبس عاطل ضبط بحوزته بندقية خرطوش قبل التشاجر مع آخرين بالمقطم

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته بندقية خرطوش قبل نشوب مشاجرة فى دائرة القسم.

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وكشفت تحقيقات نيابة المقطم والخليفة ، تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطل بحوزته بندقية خرطوش، قبل تشاجره مع آخرين بسبب خلافات بينهم فى المقطم، وحرر محضر بالواقعة.

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وأشارت التحقيقات، إلى أنه وردت معلومات لمباحث قسم شرطة المقطم، تفيد قيام عاطل بحوزته سلاح نارى بغرض التشاجر، مع آخرين على خلافات بينهن، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم، وبحوزته بندقية خرطوش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم.‎