تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.18% رابحا 10.64 نقطة ليغلق عند مستوى 5809.95 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.36% رابحاً 22.92 نقطة ليغلق عند مستوى 6366.46 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.32% خاسراً 15 نقطة ليغلق عند مستوى 4719.68 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 146.1 مليون سهم بقيمة 47.7 مليون دينار كويتى عبر 5527 صفقة.

وارتفعت 4 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.55%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.51%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.25%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.11%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.19%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.24%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.11%.

وجاء سهم "منازل القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 15.69%، تليه كامكو للاستثمار بنسبة 8.85%، ثم شركة نقل وتجارة المواشى بنسبة 5.26%، فيما تصدر سهم "مجموعة عربى قابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.89% ثم برقان لحفر الآبار والتجارة بنسبة 8.14%، ثم منشآت للمشاريع العقارية بنسبة 7.56%.