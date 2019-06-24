تأجيل محاكمة المطربة بوسى بتهمة التهرب من سداد 1.8 مليون جنيه للضرائب

كتب ــ أحمد حسنى

أجلت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جمال، وحضور المستشار ماجد يحيى، وسكرتارية وسام حنفى، محاكمة المطربة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة "ببوسى" بتهمة التهرب من سداد 1.827 مليون جنيه للضرائب، لجلسة 29 يوليو المقبل لتقديم ما يفيد السداد والتصالح.

كانت المحكمة قد قضت فى 7 مايو 2018 بحبس المطربة بوسى، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.

وأسندت النيابة للمطربة، تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات إنتاج فنى، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية، بإجمالى مبلغ مليون و827 ألف و210 جنيهات.