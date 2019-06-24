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بيتر بتروف.. صينى من أصول روسية يتحول لنجم "سوشيال ميديا" فى بكين

الإثنين، 24 يونيو 2019 04:25 م
بيتر بتروف.. صينى من أصول روسية يتحول لنجم "سوشيال ميديا" فى بكين بيتر بتروف
وكالات

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عيون زرقاء لامعة، وبشرة ناعمة، وشعر بنى كثيف.. سمات لا تتوافر فى المواطن الصينى، إلا أنها تبدو واضحة على رجل يدعى هو دونج ديشنج، والشهير ببيتر بتروف، حيث يعيش فى مقاطعة هيلونجيانج، حيث أن أصوله الروسية جعلته أحد أفراد الأقلية المعترف بها من قبل السلطات الصينية.

إلا أن الهيئة ليست السبب الوحيد فى شهرة بيتر، والذى أصبح أحد نجوم السوشيال ميديا خلال فترة قصيرة للغاية، و لكن اشتهاره نتيجة لقيامه ببنشر فيديوهات قصيرة منذ عام 2017، بينما كان يتناول الطعام مع أسرته، وكذلك أثناء لعبه مع كلبه، حيث انتشرت فيديوهاته بشكل فيروسى على الانترنت، وأصبح لديه أكثر من 1.5 مليون متابع.

هيئة الرجل ربما كانت محلا لاهتمام قطاع كبير من المتابعين، حيث سأله بعضهم عن اللون الحقيقى لعينه، حيث لم يصدق الكثيرين أن اللون الأزرق هو لونهما الحقيقى.

الشعبية الكبيرة التى حققها بيتر لم تقتصر على السوشيال ميديا، وإنما امتدت إلى قيام قطاع كبير من الصينيين من مختلف المقاطعات للسفر إلى قريته الصغيرة، والتى تقع على مقربة من الحدود الروسية الصينية، وذلك للقاء "العم بيتر"، ليقدموا له هداياهم، والتى اشتملت بعض الكحوليات.

يقول بيتر إنه لم يكن من محبى مواقع التواصل الاجتماعى، ولكن فى النهاية اكتشف أنها تحقق هدفا رائعا فى ظل التقارب الذى تحققه بين كافة أطراف المجتمع.

ولعل أكثر الموضوعات التى أثارت حالة من الجدل، كان فيديو قام بيتر بنشره لمناقشة التجانس العرقى والتوافق الاجتماعى داخل الصين، وهو الأمر الذى ساهم فى زيادة معرفته بين الصينيين.  

 


بيتر بتروف

الصين

روسيا

مقاطعة هيلونجيانج

السفر إلى الصين

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