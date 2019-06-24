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بورصتا مصر ولندن تعقدان ورشة عمل لتطوير قدرات الشركات الصغيرة وتمويل توسعاتها

الإثنين، 24 يونيو 2019 02:23 م
بورصتا مصر ولندن تعقدان ورشة عمل لتطوير قدرات الشركات الصغيرة وتمويل توسعاتها محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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عقدت إدارة البورصة المصرية، بالتنسيق مع بورصة لندن، ورشة عمل لتطوير قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة بمختلف القطاعات الاقتصادية في المسائل المتعلقة بالتمويل والدعم الفني لتمكينهم من التوسع والانطلاق. 
 
وحضر ورشة العمل قيادات ممثلة عن عدة مؤسسات تمويل دولية كالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأفريقي للتنمية، بالإضافة إلى ممثلي عدد من الشركات الصغيرة بقطاعات مختلفة تبحث عن التمويل اللازم لتوسعاتها المستقبلية .
 
وتضمنت ورشة العمل 4 جلسات نقاشية تنوعت مابين الطريق الكفء لوصول الشركات إلى رأس المال المطلوب، وتجارب عدد من الشركات الراغبة في التوسع وتبحث عن قنوات للتمويل، فضلا عن جلسة عن تفنيد كافة التحديات والفرص خلال عملية القيد بسوق رأس المال للوصول إلى التمويل، فيما تطرقت الجلسة الأخيرة إلى كيفية تعظيم الاستفادة من عملية التواصل المحترفة لدعم استراتيجيات النمو. 
 
وتهدف البورصة المصرية من خلال ورشة العمل تعريف الشركات الطموحة بفرص زيادات رؤوس أموالها عبر أسواق المال تحديدا، وكذلك تشبيكها مع المؤسسات الدولية للحصول على التمويل أيضا. 
 
ومن جانبه قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن أسواق رأس المال تمتلك البنية التحتية التكنولوجية والتشريعية التي تمكن الشركات الصغيرة من الوصول إلى التمويل اللازم لتوسعاتها المستقبلية، مؤكدا أن نظام ال CRM الجديد والذي أطلقته البورصة مؤخرا يعمل بالقرب من كافة الشركات لتعريفهم بمزايا واجراءات القيد والطرح . 
 
وأعرب رئيس البورصة عن تطلعه لان تقوم كافة المؤسسات الدولية المشاركة في ورشة العمل بتعزيز عملها المشترك لتوحيد الجهود التي تدعم استراتيجية نمو الشركات الصغيرة الطموحة. 
 
وأكد فريد، أن الفترة المقبلة ستشهد متابعة لما تم التشاور بشأنه وكيف دعمت تلك الجهات الشركات الصغيرة التي تبحث عن تمويل لتطوير وتنمية أعمالها. 
 
وشهدت ورشة العمل عرض لمجموعة من الشركات نموذج أعمالها ورؤيتها المستقبلية وما تحتاجه من تمويل واستشارات فنية وتسويقية . 
 
من جانبهم أجمع كافة المتحدثين وهم ممثلين عن مختلف المؤسسات الدولية سالفة الذكر، على جاهزيتهم ونيتهم الحقيقية لتقديم كافة أنواع الدعم للشركات الصغيرة مابين توفير التمويل والهيكلة وتجهيزهم للقيد في سوق الأوراق المالية مستقبلا لما لتلك الخطوة من أهمية بالغة على مستقبل الشركة.

اخبار الاقتصاد

سوق المال

الشركات الصغيرة

بورصة لندن

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