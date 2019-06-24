بورصات الخليج حمراء بجلسة الاثنين ..وقطر تواصل الهبوط لليوم الثانى

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، باستثناء سوق دبى المالى مدفوعا بأسهم إعمار، وتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية للجلسة الرابعة على التوالى، كما تراجعت بورصة قطر للجلسة الثانية بضغط هبوط قطاع البنوك والخدمات المالية.

بورصة دبى

استقر المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، عند مستوى 2639.84 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 97.7 مليون سهم محققة ما قيمته 165.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 2319 صفقة ل35 سهما، وارتفع 12 سهما، وانخفض 18 سهما، واستقرت 5 أسهم.

وارتفعت 3 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.66%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.40%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.21%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.97%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.74%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.72%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.65%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 11.31%، ثم سهم الشركة الوطنية للتأمينات العامة بنسبة 5%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الصفوة مباشر للخدمات المالية بنسبة 9.95%، ثم مصرف السلام السودان بنسبة 5.94%.

بورصة قطر

تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.44% خاسرة عدد 46.09 نقطة، لتغلق عند مستوى 10505.34 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 44.2 مليون سهم بقيمة 220.8 مليون ريال قطرى عبر 5119 صفقة، وارتفع 23 سهما، وانخفض 23 سهما، واستقر سهم.

وتراجعت 4 قطاعات على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.10%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.70%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.04%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.91%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.37%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.03%.

بورصة الكويت

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.18% رابحا عدد 10.64 نقطة ليغلق عند مستوى 5809.95 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.36% رابحاً عدد 22.92 نقطة ليغلق عند مستوى 6366.46 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.32% خاسراً عدد 15 نقطة ليغلق عند مستوى 4719.68 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 146.1 مليون سهم بقيمة 47.7 مليون دينار كويتى عبر 5527 صفقة.

وارتفعت 4 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.55%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.51%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.25%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.11%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.19%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.24%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.11%.

وجاء سهم "منازل القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 15.69%، تليه كامكو للاستثمار بنسبة 8.85%، ثم شركة نقل وتجارة المواشى بنسبة 5.26%، فيما تصدر سهم "مجموعة عربى قابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.89% ثم برقان لحفر الآبار والتجارة بنسبة 8.14%، ثم منشآت للمشاريع العقارية بنسبة 7.56%

بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.07% خاسرا 1.08 نقطة ليغلق عند مستوى 1454.78 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى الخدمات والاستثمار فيما ارتفع قطاع البنوك التجارية.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 6.8 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.9 مليون دينار بحرينى.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 3.81% بضغوط هبوط سهم شركة زين البحرين بنسبة 2.33%، عقارات السيف بنسبة 0.97%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.28%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.32%، بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.27%، فيما ارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة 0.49%.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.6% خاسرا عدد 140.19 نقطة ليغلق عند مستوى 8598.97 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 2.25% خاسرا 84.23 نقطة ليغلق عند مستوى 3654.17 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 138 مليون سهم بقيمة 4.4 مليار ريال، وارتفعت أسهم 27 شركة، فيما تراجعت 151 شركة.

وتراجع 17 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 3.15%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.87%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.81%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.55%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.20%، ثم قطاع الرعاية الصحية والنقل بنسبة 1%.

وجاء سهم "مهارة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.88%، ثم الإعادة السعودية بنسبة 2.72%، ثم السعودى الفرنسى بنسبة 2.50%، فيما تصدر سهم "زين السعودية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 6.65% ثم سامبا بنسبة 3.75%، ثم الاتصالات بنسبة 3.75%.