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بوتين يمدد حظر واردات الغذاء من دول فرضت عقوبات على روسيا

الإثنين، 24 يونيو 2019 03:54 م
بوتين يمدد حظر واردات الغذاء من دول فرضت عقوبات على روسيا بوتين
موسكو (أ ش أ)

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وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مرسوم رئاسى يمدد الحظر المفروض على استيراد المواد الغذائية من دول فرضت عقوبات على روسيا.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن المرسوم أوضح أن القيود المفروضة ستبقى سارية المفعول، حتى نهاية عام 2020، حيث تدهورت العلاقات بين روسيا والدول الغربية، على خلفية الأزمة الأوكرانية وانضمام القرم إلى روسيا الاتحادية فى عام 2014.

وفى أغسطس عام 2014، وقع بوتين على مرسوم حظر استيراد بعض المنتجات الزراعية والأجبان والمواد الغذائية إلى روسيا من الدول التى فرضت قبل ذلك عقوبات ضد روسيا، وهي: الولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي، وكندا، وأستراليا والنرويج.

ومع استمرار العقوبات الغربية، مددت روسيا أيضا ردها عليها، وكان التمديد الأخير حتى نهاية عام 2019.

 


بوتين

روسيا

حظر واردات الغذاء

فرض عقوبات على روسيا

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